Варан пройдет медосмотр в «МЮ» на этой неделе. Контракт – по схеме «4+1»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан близок к переходу в «Манчестер Юнайтед». По информации журналиста Лоика Танзи, контракт француза с манкунианцами будет рассчитан на 4 года с опцией продления еще на один сезон.
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