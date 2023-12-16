FT: лидеры ЕС «промахнулись» с решением о финансировании Украины

Лидеры стран Европейского союза «вышли на сцену и промахнулись мимо своей цели», не сумев договориться о выделении дальнейшей финансовой помощи для Киева, заявил западный дипломат изданию Financial Times.
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