🔴Сегодня 7 ноября - для многих людей старшего поколения это важная дата 7 ноября 1917 года произошло восстание в Петрограде, установившее советскую власть.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔴Сегодня 7 ноября - для многих людей старшего поколения это важная дата 7 ноября 1917 года произошло восстание в Петрограде, установившее советскую власть.