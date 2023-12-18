Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Грандиозно! Россия прокладывает СПЕЦлинию через всю страну

Грандиозно! Россия прокладывает СПЕЦлинию через всю страну

  В России началось строительство уже третьей очереди грандиозной трансъевразийской волоконно-оптической линии связи.

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Александр Зиборов
Огромен перечень крупных заводов, построенные при Владимире Путине с нуля. Россия за последние 20 лет не только произвела самые современные вооружения, которые Запад и его информационные войска до недавнего времени называли мультиками, но и добилась больших темпов роста в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Просто огромные перемены произошли в инфраструктуре. Построены новые порты; аэропорты; вокзалы; дороги; электростанции и АЭС; современные медицинские и перинатальные центры, оснащенные самым современным оборудованием; стадионы; благоустроены парки и дворы в каждом городе нашей необъятной Родины. Глава Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что западные страны ненавидят Россию, а также лично российского президента Владимира Путина, за то, что тот не позволил им реализовать стратегию расчленения страны с целью добычи её природных ресурсов. «Почему такая ненависть к нам и лично к нашему лидеру? Потому что он сломал то, что они строили десятилетиями», — цитирует его РИА Новости. Как отметил Ковальчук западные страны уже поделили страну по аналогии с Югославией. «И вдруг оказалось, что это не так. Владимир Путин еще раз прояснил, за что и с кем идет война. 1. Россия сражается за свой национальный суверенитет и свободу всего мира. 2. Для России текущий конфликт носит национально-освободительный характер. 3. Цель Запада - расчленение и разграбление России. 4. Россию будут пытаться развалить по национальной линии, но у врага ничего не выйдет. 5. Русский, это больше чем национальность. Это прежде всего идентичность. 6. Расизм и неонацизм являются официальной идеологией западных элит. 7. Россия будет страной-цивилизацией, которая будет формировать новое справедливое мироустройство… - https://temydnya.mirtesen.ru/blog/43727114356/CHto-postroeno-v-Rossii-pri-Putine?utm_referrer=mirtesen.ru
Что построено в России при Путине - Темы дня - 29 ноября - 43727114356
Темы дня - МирТесен
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17 час.
VG
Vasily Golov
Проданы автозаводы VW, Opel,Mersedes,Reno,Nissan,Fiat.За рубли,рубли перевели в доллара и евро.перечислены продавцу за рубеж.VW имел локализацию до 80%.Кузова.двигатели нам оказались не нужны.Пусть китайские автофирмы организуют выпуск своих авто.Нам не нужно мозги напрягать,что делать с кузовами и двигателями.Но по дну Ледовитого океана проложим оптоволоконный кабель- дело стоящее.Один лежит от Японии до Москвы.На дне океана никто не порвет.
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9 час.
Людмила Фирстова
Vasily Golov, вы прочитайте статью ВНИМАТЕЛЬНО и ПОЛНОСТЬЮ, тогда пишите комментарий!
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9 час.

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