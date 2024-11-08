Банк России: россиянам разблокировали 27 миллиардов рублей в паевых инвестфондах

Как сообщили в Центробанке, российские инвесторы получили доступ к активам на сумму 27,4 млрд руб. благодаря выделению заблокированных из-за санкций активов в специальные закрытые амортизационные фонды, передает корреспондент The Moscow Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии