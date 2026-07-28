Седокова рассказала об обострившейся кожной болезни на фоне сильного стресса

Певица Анна Седокова рассказала, что на фоне сильного стресса у нее обострилась кожная болезнь. Об этом знаменитость сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).
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