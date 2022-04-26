Закон, порядок, государство

696 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр24
    Ну и какая это "очередная" схема? Этой схеме уже хрен знает сколько времени и только слабоумные ещё ведутся на это. К..."Только маме не г...
  • Виктор Волковский
    Я за справедливость... Первое - а если дама живёт в гареме??? Второе -Конгресс терзал Била Клинтона за секс с симпати...Изменяет ли вам в...
  • Евгений Филин
    Уж слишком близко к зоне боевых действий.Отечественные бес...

Полицейские во Владимирской области завершили расследование уголовного дела по факту разбойного нападения на пожилую местную жительницу

Следственным отделом ОМВД России по Кольчугинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего и 33-летнего жителей Александровского района.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх