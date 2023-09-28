Экс-госсекретарь США Помпео вспомнил о разговорах с Путиным

Бывший госсекретарь США Майк Помпео вспомнил о своей работе в качестве министра иностранных дел (с 2018 по 2021 год) и рассказал, что в то время он активно контактировал с президентом России Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии