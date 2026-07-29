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Аргументы недели

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Министр обороны Израиля с гордостью заявил об уничтожении 24 ливанских деревень и 70% Газы

Министр обороны Израиля с гордостью заявил об уничтожении 24 ливанских деревень и 70% Газы

Есть чем гордиться? «Мы уничтожили 24 ливанские деревни с многовековой историей и 70% сектора Газа», — с гордостью заявил министр обороны Израиля.

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