«Реал» – 4-й в топ-лигах Европы клуб, бравший Кубок страны 20+ раз

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«Реал» победил «Осасуну» (2:1) в финале Кубка Испании. Мадридцы стали 4-м в топ-5 лигах Европы клубом, выигрывавшим национальный Кубок не менее 20 раз.