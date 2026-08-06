Осторожно, осы: почему в Прибайкальском нацпарке опасно сходить с тропы

В Прибайкальском национальном парке инспектору Андрею Игнатенко приходится сталкиваться с гнёздами лесных ос, которые представляют собой серое бумажное сооружение из пережёванной древесины и слюны насекомых.
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