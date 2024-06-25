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Военные новости ★ спецоперация

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Украинские военные - Зеленскому: После перевода Гнатова на южном фронте может

Украинские военные - Зеленскому: После перевода Гнатова на южном фронте может произойти ситуация, аналогичная произошедшей под Торецком Украинские военные - Зеленскому: После перевода Гнатова на южном фронте может произойти ситуация, аналогичная произошедшей под ТорецкомУкраинские военные, включая отставных, активно комментируют решение Зеленского по поводу назначения бригадного генерала Андрея Гнатова командующим Объединенных сил ВСУ.

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