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Бондовым складам дали зеленый свет. Товары из зарубежных онлайновых магазинов подешевеют, а сроки доставки товаров сократятся

Бондовым складам дали зеленый свет. Товары из зарубежных онлайновых магазинов подешевеют, а сроки доставки товаров сократятся

Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, которым предлагается установить полномочия правительства РФ на определение порядка, сроков и условий проведения экспериментов по регулированию отдельных отношений в области таможенного дела.

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