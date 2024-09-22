Смертельное ДТП произошло на трассе «Таврида» По предварительной информации, 21 сентября в 20:55 вблизи села Батальное Ленинского района водитель фургона наехал на грузовик Sitrak с полуприцепом-цистерной, который стоял на обочине и в водителя транспортного средства, который находился сзади полуприцепа, сообщили в Госавтоинспекции Крыма.