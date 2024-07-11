Китай требует прекратить упоминать о своей "угрозе" в документах НАТО

Китай выступает против упоминания своей страны в документах НАТО в качестве угрозы. Такое заявление сделали представители посольства Китая в США после того, как НАТО опубликовало итоговую декларацию саммита в Вашингтоне, в которой призвало Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические связи, которые могут быть использованы в оборонной промышленности РФ.