Китай требует прекратить упоминать о своей "угрозе" в документах НАТО

Китай выступает против упоминания своей страны в документах НАТО в качестве угрозы. Такое заявление сделали представители посольства Китая в США после того, как НАТО опубликовало итоговую декларацию саммита в Вашингтоне, в которой призвало Китай прекратить сотрудничество с Россией и экономические связи, которые могут быть использованы в оборонной промышленности РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии