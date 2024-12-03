ИЗВЕСТИЯ Российским бойцам осталось выбить солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) из пяти населенных пунктов Луганской Народной Республики для полного освобождения региона, заявил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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