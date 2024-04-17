Эксперт Гончар назвала направления, которые подойдут для отдыха на майских праздниках

Для любителей солнца, моря и песка рекомендуется выбрать Краснодарский край, Сочи или Египет Заведующая кафедрой иностранных языков факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала Президентской академии Алла Гончар в разговоре с РИАМО заявила, что, если хочется отдохнуть от людей, то для поездок на майские праздники можно рассмотреть Калмыкию.
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