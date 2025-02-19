В Кировской области оборудованием спутниковой навигации оснастили основную часть лесной техники

КИРОВ, 19 февраля, ФедералПресс. Кировская область вошла в тройку лидеров среди всех регионов России по подключению лесной техники к госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС», цифровой платформе Рослесхоза, для передачи данных во ФГИС Лесного комплекса.
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