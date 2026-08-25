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Аргументы и Факты

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В Японии пять человек умерли, более 5 тыс. попали в больницы из-за жары

В Японии пять человек умерли, более 5 тыс. попали в больницы из-за жары

Свыше 5 тыс. человек были доставлены в больницы с тепловыми ударами в Японии за минувшую неделю. Об этом свидетельствуют данные курирующего работу спасательных служб министерства по административным делам и коммуникациям.

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