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Манипуляции и обман: мать выселенной из отеля в Турции российской девочки назвала виновника данного ЧП Компания, по вине которой почти 70 российских детей глубокой в Турции ночью выселили из отеля, «внушала доверие и имела хорошие отзывы на сайте».