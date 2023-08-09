Манипуляции и обман: мать выселенной из отеля в Турции российской девочки назвала виновника данного ЧП Компания, по вине которой почти 70 российских детей глубокой в Турции ночью выселили из отеля, «внушала доверие и имела хорошие отзывы на сайте».
Манипуляции и обман: мать выселенной из отеля в Турции российской девочки назвала виновника данного ЧП Компания, по вине которой почти 70 российских детей глубокой в Турции ночью выселили из отеля, «внушала доверие и имела хорошие отзывы на сайте».
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