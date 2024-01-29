Столтенберг назвал помощь Киеву инвестициями в безопасность НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном во время визита в Вашингтон в понедельник, 29 января, завил, что помощь Киеву – это инвестиции в безопасность НАТО, – сообщают СМИ.
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