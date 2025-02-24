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Мать из Екатеринбурга избила малыша до перелома черепа: вызов врача спустя 5 дней

Мать из Екатеринбурга избила малыша до перелома черепа: вызов врача спустя 5 дней

В Екатеринбурге многодетная мать избила годовалого сына, приведя к перелому черепа. Лишь спустя пять дней вызвана скорая.

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