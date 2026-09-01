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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл 9 из 9 матчей на старте сезона, два – по пенальти в Кубке

« Краснодар » выиграл все 9 матчей на старте сезона-2026/27. Сегодня команда тренера Мурада Мусаева обыграла « Факел » (1:1, пенальти – 4:3) в 3-м туре FONBET Кубка России.

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