НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Татарстанда бер гаилә гөмбә ашап агуланганнан соң реанимациягә эләккән

Татарстанда бер гаилә үзләре җыйган гөмбә белән агуланган. М.Н.Садыйков исемендәге 7нче шәһәр клиник хастаханәсе матбугат хезмәтендә «Татар-информ» агентлыгына хәбәр итүләренчә, гаилә урманда майлы һәм ал гөмбә җыйган, ләкин кәрзингә ялгыш агулы гөмбә дә эләккән.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым