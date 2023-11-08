Канкан – «утиный» танец, ставший визитной карточкой всех кабаре

Когда речь заходит о канкане, воображение тут же рисует эффектных девиц, высоко поднимающих ноги. На сегодня этот танец прочно ассоциируется со знаменитым кабаре «Мулен Руж», а ведь его истоки берут свое начало с обычной кадрили.