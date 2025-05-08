📹⚡️Разработчики дрона-перехватчика "Архангел" побили собственный рекорд, разогнав аппарат до скорости 345 км/ч.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
📹⚡️Разработчики дрона-перехватчика "Архангел" побили собственный рекорд, разогнав аппарат до скорости 345 км/ч.