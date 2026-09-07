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За рулем

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Почему интерес к Ниве будет только расти

Почему интерес к Ниве будет только расти

Lada Niva Legend после обновления по-прежнему вне конкуренции по цене – за базовую версию просят 1 199 000 рублей, топовая же оценена в 1 365 000.

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