Орбан: Запад рассматривает иммиграцию как "способ избавиться от этнической однородности, которая является основой национального государства"

Topmember На этой фотографии, опубликованной пресс-​службой премьер-​министра Венгрии, председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет (слева), премьер-​министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) и председатель Венгерского национального совета Трансильвании Ласло Тёкеш присутствуют на 33-м летнем университетcком студенческом лагере Балваньос в Байле-​Туснад, Трансильвания, Румыния, в субботу, 27 июля 2024 г.