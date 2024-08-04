Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Sergey Gulyaev
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Орбан: Запад рассматривает иммиграцию как "способ избавиться от этнической однородности, которая является основой национального государства"

Орбан: Запад рассматривает иммиграцию как "способ избавиться от этнической однородности, которая является основой национального государства"

Topmember   На этой фотографии, опубликованной пресс-​службой премьер-​министра Венгрии, председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет (слева), премьер-​министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) и председатель Венгерского национального совета Трансильвании Ласло Тёкеш присутствуют на 33-м летнем университетcком студенческом лагере Балваньос в Байле-​Туснад, Трансильвания, Румыния, в субботу, 27 июля 2024 г.

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