Орбан: Запад рассматривает иммиграцию как "способ избавиться от этнической однородности, которая является основой национального государства"

Topmember На этой фотографии, опубликованной пресс-службой премьер-министра Венгрии, председатель комитета по иностранным делам венгерского парламента Жолт Немет (слева), премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в центре) и председатель Венгерского национального совета Трансильвании Ласло Тёкеш присутствуют на 33-м летнем университетcком студенческом лагере Балваньос в Байле-Туснад, Трансильвания, Румыния, в субботу, 27 июля 2024 г.
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