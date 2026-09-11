Как выбрать бытовую технику для дачи: практичный гид по комфортному загородному быту

С наступлением тёплых дней многие из нас начинают планировать выезды за город, и тут же встаёт извечный вопрос: как организовать дачный быт так, чтобы он не превращался в череду компромиссов и неудобств? Чаще всего на участок отправляется техника, отслужившая своё в городской квартире, — старые холодильники, шумные стиральные машины, плиты с потёртыми конфорками.
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