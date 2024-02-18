Всемирный день кита отмечают в Российской Федерации 19 февраля 2024 года Анна ЧернышоваВ понедельник, 19 февраля 2024 года, жители Российской Федерации будут отмечать особый праздник — «Всемирный день кита», также известный как «День защиты морских млекопитающих».