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СберСтрахование: 22% россиян предпочитают заниматься бегом и спортивной ходьбой

СберСтрахование: 22% россиян предпочитают заниматься бегом и спортивной ходьбой

Бег вошел в тройку самых популярных видов спорта среди россиян. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования, которые в преддверии "Зеленого марафона" решили выяснить, каким спортом предпочитают заниматься россияне.

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