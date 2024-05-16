СберСтрахование: 22% россиян предпочитают заниматься бегом и спортивной ходьбой

Бег вошел в тройку самых популярных видов спорта среди россиян. Такие данные следуют из опроса СберСтрахования, которые в преддверии "Зеленого марафона" решили выяснить, каким спортом предпочитают заниматься россияне.
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