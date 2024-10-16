Банкротство без документов о доходах: кейс с дальнобойщиком

Подтверждение доходов в банкротстве физического лица: кейс дальнобойщика с высоким неофициальным доходомКоллеги, хочу обсудить интересную ситуацию, которая возникла в процессе банкротства одного из наших клиентов.
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