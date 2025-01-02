Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал

Вячеслав Денисов

Это не запрос общества! Это запрос собственного кармана для которого он сделал кормушку из государственного ТВ!!! Развлекательность нужна для стаи придурков, радующихся идиотским передачам, в которые можно втыкать охеренное количество рекламы! О просветительстве, как традиции советского ТВ, речи даже не идёт - это не наполняет карман жуликов и аферистов! Уже несколько лет вообще не смотрю это "гавно из ящика"!