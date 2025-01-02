Национальный рекламный альянс провел конференцию. Одним из спикеров на ней был Константин Эрнст. И вот в чем, оказывается, он видит главный запрос общества к телевидению: это — коммуникация.
Кормушка для «своих» на Первом — во что Эрнст превратил Первый канал
Комментарии
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ПавелЗзаварзин
Сами виноваты - ведь смотрят же это дерьмо...
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18 час.
Игорь Васиков
Эрнста поменять с командой и всё! Настала пора!
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16 час.
Вячеслав Денисов
Это не запрос общества! Это запрос собственного кармана для которого он сделал кормушку из государственного ТВ!!! Развлекательность нужна для стаи придурков, радующихся идиотским передачам, в которые можно втыкать охеренное количество рекламы! О просветительстве, как традиции советского ТВ, речи даже не идёт - это не наполняет карман жуликов и аферистов! Уже несколько лет вообще не смотрю это "гавно из ящика"!
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9 час.
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