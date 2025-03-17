Русская весна
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Русская весна

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  • Леонид
    Как по мне... дал бы предупреждение по всем каналам связи - "Ребятки-европейцы, смотрите на последствия...время и мес...«Орешник» — плоха...
  • Иван Иванов
    137 полк гвардейский мой в тополях,молодцы пацаны,бейте этих сук без всякой жалости.ДМБ - 82.Десант громит ВСУ...
  • Юрий Жуков
    А хотя бы и применили, что тут такого ужасного? Разбежались? Так давно пора к маменьке Нуланд за пайкой, а то забудет...В Сербии предложи...

ЕС обсуждает введение обязательной военной службы для сдерживания России — AFP

ЕС обсуждает введение обязательной военной службы для сдерживания России — AFP

Евросоюз обсуждает введение обязательной военной службы для сдерживания России, сообщает AFP. Европе может потребоваться ещё 300 000 военных для сдерживания «угрозы со стороны России», говорят западные аналитики.

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