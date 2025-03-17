ЕС обсуждает введение обязательной военной службы для сдерживания России — AFP

Евросоюз обсуждает введение обязательной военной службы для сдерживания России, сообщает AFP. Европе может потребоваться ещё 300 000 военных для сдерживания «угрозы со стороны России», говорят западные аналитики.
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