Американский фокус: доллар США немного снизился против основных валют

Доллар США продолжил снижение во вторник, поскольку валюты, связанные с рисками, выиграли от роста цен на сырьевые товары, а рынки отбросили опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавиДоллар США продолжил снижение во вторник, поскольку валюты, связанные с рисками, выиграли от роста цен на сырьевые товары, а рынки отбросили опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавируса, чтобы оценить данные, которые показали, что экономика США находится в режиме сильного восстановления.