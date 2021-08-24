TeleTrade

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  • Kazak Gahi
    Эх, Россияне! Где ж Ваша гордость. Радуетесь, что доллар менее 64 рублей. Вот когда рубль будет 64 доллара, тогда ...Биржевой курс дол...

Американский фокус: доллар США немного снизился против основных валют

Доллар США продолжил снижение во вторник, поскольку валюты, связанные с рисками, выиграли от роста цен на сырьевые товары, а рынки отбросили опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавиДоллар США продолжил снижение во вторник, поскольку валюты, связанные с рисками, выиграли от роста цен на сырьевые товары, а рынки отбросили опасения по поводу распространения дельта-варианта коронавируса, чтобы оценить данные, которые показали, что экономика США находится в режиме сильного восстановления.

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