Журналист Ли устроил перепалку с представителем Госдепа Прайсом из-за видеофейка о России

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.
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