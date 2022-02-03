Журналист Ли устроил перепалку с представителем Госдепа Прайсом из-за видеофейка о России

ВАШИНГТОН, 4 фев – РИА Новости. Пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс предложил журналистам, попросившим его предъявить доказательства утверждений США о якобы планах России снять "фейковое" видео украинского нападения, верить на слово американскому правительству, а если не нравится - искать "утешения" в российской информации.