Боец Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка с Макгрегором

Американский боец смешанных единоборств Макс Холлоуэй заявил, что недоволен завершением поединка в первом раунде из-за травмы ирландца Конора Макгрегора на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 329.
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