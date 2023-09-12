Привет, Морена. Хотел поделиться своими мыслями о проституции: на ней держится межполовой баланс. Любая девушка всегда будет востребована, даже если имеет огромные недостатки.
Любая девушка всегда будет востребована, даже если имеет огромные недостатки
Комментарии
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Сергей Лепехов
Морена-Морана уже совсем ку-ку: мало того, что публикует явный бред, написанный какой-то умалишенной - так сама же таким же бредом на него и отвечает...
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14 час.
Ирина52
Альтернативный вариант есть: или творчество ( по психологам) или резиновые куклы (на практике)...
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12 час.
m
mlee
Маловато для выживания вида, конкурентная среда вездесуща, беспощадна и агрессивна
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12 час.
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