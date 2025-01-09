На учениях по охране ядерных объектов КСИР успешно поразил цели дронами

При помощи новых FPV-дронов и ударных БПЛА Mohajer-6 с бомбами Qaem успешно поразили цели подразделения сухопутных войск Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана 9 января на заключительном этапе военных учениях «Великий пророк — 19», сообщает Tasnim.
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