В СФУ рассказали о генетических связях загадочного растения Южной Сибири

Рябчиками называют род растений, который генетически близок к лилиям и тюльпанам. В отличие от лилий лепестки у рябчика всегда прямые, образующие правильный колокол шахматной (рябой) расцветки – именно этой особенности обязан рябчик своим названием.
Рябчиками называют род растений, который генетически близок к лилиям и тюльпанам. В отличие от лилий лепестки у рябчика всегда прямые, образующие правильный колокол шахматной (рябой) расцветки – именно этой особенности обязан рябчик своим названием.
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