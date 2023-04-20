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В СФУ рассказали о генетических связях загадочного растения Южной Сибири

В СФУ рассказали о генетических связях загадочного растения Южной Сибири

Рябчиками называют род растений, который генетически близок к лилиям и тюльпанам. В отличие от лилий лепестки у рябчика всегда прямые, образующие правильный колокол шахматной (рябой) расцветки – именно этой особенности обязан рябчик своим названием.

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