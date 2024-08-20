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В Самарскую область поступили вакцины от гриппа для взрослых и детей

В Самарскую область поступили вакцины от гриппа для взрослых и детей

В Самарскую область прибыла крупная партия противогриппозных вакцин для взрослого населения. По данным регионального министерства здравоохранения, в ближайшие дни будет распределено 477 400 доз препаратов "Совигрипп", "Флу-м" и "Ультрикс Квадри".

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