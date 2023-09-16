С позиции силы: Турция возобновляет переговоры с Россией по поводу газового хаба

Руководству турецкой республики не нравится поведение Москвы, особенно в последнее время. Официальная Анкара пытается выставить себя пострадавшей и обиженной стороной, требуя за дальнейшую лояльность к России особые преференции по многим вопросам.
Руководству турецкой республики не нравится поведение Москвы, особенно в последнее время. Официальная Анкара пытается выставить себя пострадавшей и обиженной стороной, требуя за дальнейшую лояльность к России особые преференции по многим вопросам.
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