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С позиции силы: Турция возобновляет переговоры с Россией по поводу газового хаба

С позиции силы: Турция возобновляет переговоры с Россией по поводу газового хаба

Руководству турецкой республики не нравится поведение Москвы, особенно в последнее время. Официальная Анкара пытается выставить себя пострадавшей и обиженной стороной, требуя за дальнейшую лояльность к России особые преференции по многим вопросам.

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