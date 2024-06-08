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В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

В посольствах НАТО забегали. Путин предупредил 14 стран Североатлантического альянса о неминуемом ответе

Интересные они, всё-таки, люди. Сначала делают всё, чтобы доказать, что являются откровенными врагами нашей Родины, а потом с криками "нас то за что?!" как тараканы разбегаются по углам и рисуют из России образ мирового агрессора.

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Комментарии
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Eduard
&quot;Дурака включили&quot;!
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21 час.
Eduard
Воюют с нами &quot;чужими руками&quot;!
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21 час.
НП
Наталья Павлова
Но джостик-то от &quot;чужих рук&quot; у включивших дурака...
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20 час.

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