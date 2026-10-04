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Кийосаки рассматривает биткоин как часть более широкой стратегии финансовой подготовки

Кийосаки рассматривает биткоин как часть более широкой стратегии финансовой подготовки

Автор книги «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки вновь высказался о биткоине, представив владение криптовалютой как часть стратегии финансовой подготовки, а не краткосрочной торговли.

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