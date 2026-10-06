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Царьград

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Катастрофа Ту-154: Адмирал Комоедов рассказал об ошибках во время украинских учений

Катастрофа Ту-154: Адмирал Комоедов рассказал об ошибках во время украинских учений

По его словам, основная ответственность лежит на бывшем главнокомандующем войсками ПВО Украины Владимире Ткачеве.

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