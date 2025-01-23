«Продюсер может быть раздолбаем!»: Директор Долиной дает советы молодым

Продюсер Сергей Пудовкин в эфире НСН рассказал, что готов принять участие в новой программе Вышки и Гнесинки по подготовке продюсеров, чтобы поделиться своим опытом работы с большими артистами… Продюсеры и промоутеры должны обладать индивидуальностью, искрой и шармом, чтобы уметь подстроиться под быстроменяющийся рынок, заявил известный продюсер Сергей Пудовкин в разговоре с НСН.