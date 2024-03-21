Россия в феврале поставила в КНР 9,1 млн тонн нефти Месяцем ранее Китай импортировал 8,62 млн тонн нефти из России.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Россия в феврале поставила в КНР 9,1 млн тонн нефти Месяцем ранее Китай импортировал 8,62 млн тонн нефти из России.
Свежие комментарии