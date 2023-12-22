Преимущества сдачи металлолома и на какие моменты стоит обратить внимание

Металл – ценный материал, который часто подвергают вторичной переработке. Металлолом, который предусматривает ненужные куски металла и изделия из него, используется в качестве сырья для производства разнообразных предметов.
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