Пользователей предупредили о мошенничестве на фоне сбоев в работе «Яндекса»

Мошенники могут воспользоваться ситуацией вокруг дата-центров «Яндекса», пишет «Москва 24». Аферисты могут рассылать сообщения якобы от имени компании и предлагать восстановить данные, получить компенсацию за сбой или срочно войти в аккаунт.