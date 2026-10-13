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Царьград

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Из Петербурга с начала 2026 года выдворили 6,5 тысячи мигрантов

Из Петербурга с начала 2026 года выдворили 6,5 тысячи мигрантов

С начала 2026 года из Петербурга принудительно выслали почти 6,5 тысячи иностранцев, нарушивших правила въезда или режим пребывания в России.

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